Bei diesem Duo hat Amors Pfeil aber ganze Arbeit geleistet! Die vergangenen Jahre waren alles andere als leicht für Paris Jackson (22). Seit dem Tod ihres Vaters Michael Jackson (✝50) wurden ihr immer wieder psychische Probleme nachgesagt. Anfang 2019 machte sie dann aber ihre Liebe zu Gabriel Glenn offiziell – und der scheint Paris so richtig glücklich zu machen! Das dürften wohl auch die neuesten ausgeplauderten Liebes-Details beweisen: Die Musikerin verriet nun, dass es nach dem Kennenlernen nur wenige Tage gedauert hatte, bis das Paar zusammenzog!

In ihrer eigenen Serie Unfiltered: Paris Jackson und Gabriel Glenn lassen die Turteltauben ihre Facebook-Community an ihrer Beziehung teilhaben – und plauderten jetzt auch über die Anfänge ihrer Liebe: Nach ihrem ersten Aufeinandertreffen sei alles ganz schnell gegangen. "Wir spürten direkt die Vibes – haben drei Tage am Stück miteinander verbracht", erinnerte sich Paris zurück. Doch das hatte den beiden anscheinend nicht ausgereicht. Schon kurze Zeit später gingen sie den nächsten Schritt: "Innerhalb einer Woche zog ich dann in seinen Van", gab die 22-Jährige zu.

An den Moment, als Gabriel Paris das erste Mal als seine Traumfrau wahrnahm, erinnert sich der Sänger noch ganz genau: "Wir kamen vom 'The Rainbow' zu einer After-Party und da sah ich sie eine Akustik-Gitarre spielen. Es fühlte sich so intim an und ich wusste, dass ich gerade dabei war, mich Hals über Kopf zu verlieben", schwärmte er.

Instagram / parisjackson Paris Jackson und Gabriel Glenn im November 2019

Getty Images Paris Jackson und Musiker Gabriel Glenn bei einer Grammy Awards After Party 2019

Instagram / parisjackson Paris Jackson und Gabriel Glenn



