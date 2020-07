Wie geht es Prinz Harry (35) und Herzogin Meghan (38) inzwischen in den USA? Nachdem die beiden Anfang des Jahres völlig überraschend ihre royalen Ämter niedergelegt hatten, kehrten sie mit ihrem kleinen Sohn Archie (1) in die Heimat der ehemaligen Schauspielerin zurück – und führen nun ein zurückgezogenes Leben fernab der britischen Königsfamilie. Doch fühlen sich Harry und Meghan tatsächlich wohl in Los Angeles? Angeblich sollen sie Probleme damit haben, richtig anzukommen!

Dies berichtete ein Insider gegenüber The Sunday Mirror. Demnach soll das Paar zurzeit recht angespannt und alles andere als glücklich sein. "Es ist ungewöhnlich still um Meghan. Ich denke, das liegt vor allem daran, dass sie sich nicht gut fühlt", meinte die Quelle und ergänzte: "Auch ihre Familie und ihre Freunde machen sich schon Sorgen um sie." Um die Stimmungslage von Harry solle es ebenfalls nicht allzu gut bestellt sein: "Harry quält bestimmt, dass die Verbindung zu seiner Familie abgebrochen ist."

Besonders die Distanz zu seinem Bruder soll dem 35-Jährigen zu schaffen machen. Und auch William (38) scheint mit der Lage unzufrieden zu sein. So soll der britische Thronfolger Harry sogar darum gebeten haben, wieder nach London zurückzukehren. Was denkt ihr: Würden Harry und Meghan zurückgehen, wenn sie weiterhin in den USA unglücklich sein sollten? Stimmt ab!

Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry in Südafrika, 2019

Getty Images Prinz Harry, Herzog von Sussex

Getty Images Prinz William und Prinz Harry im Dezember 2017



