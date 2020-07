Was für eine liebevolle Geste gegenüber Prinz William (38) und Herzogin Kate (38)! Immer wieder postet das royale Paar süße Familienschnappschüsse, begeistert mit seiner herzlichen Art, nimmt regelmäßig an Wohltätigkeitsveranstaltungen teil – damit gehören die Eheleute wohl zu den international beliebtesten Royals. Jetzt besuchten William und Kate ein Krankenhaus und erhielten von den Mitarbeitern eine ganz besondere Aufmerksamkeit: Sie bekamen gestrickte Stoffpuppen für ihre Kinder geschenkt!

Zum 72-jährigen Bestehen des britischen Gesundheitssystems besuchten die beiden das Queen-Elizabeth-Krankenhaus in King's Lynn. Dabei strahlte vor allem Kate in einem dunkelblauen Hemdblusenkleid mit der Sonne um die Wette. Als kleines Geschenk überreichte Oberschwester Natalie English dem Royal-Paar gestrickte Stoffpuppen, an denen Schlüsselanhänger befestigt waren. "William und Kate sagten, dass sie die Puppen zu ihren Kindern nach Hause bringen werden", zitierte das Magazin Hello! die Krankenschwester. George (6), Charlotte (5) und Louis (2) dürften sich sicher mindestens genauso sehr wie ihre Eltern über die süßen Präsente freuen.

Der Prinz und die Herzogin nutzten ihren Besuch, um dem Krankenhauspersonal ihren Respekt zu zeigen. Beide trugen blaue Outfits und hatten sich damit bewusst die Farbe ausgesucht, in der das Logo des britischen Gesundheitssystems – das National Health Service – gehalten ist. "Jeder schätzt, was ihr tut, die NHS ist eine fantastische Organisation", lobte das Paar die Arbeit der Klinikmitarbeiter.

Getty Images Herzogin Kate mit gestrickten Stoffpuppen im Queen-Elizabeth-Krankenhaus 2020

Getty Images Herzogin Kate, 2020

Getty Images Herzogin Kate und Prinz William im Jahr 2020



