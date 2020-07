Cathy Hummels (32) muss sich einiges von ihrem Sohnemann gefallen lassen: Sieht sie im Urlaub etwa wirklich so alt aus? Derzeit nimmt sich die Ehefrau von Profikicker Mats Hummels (31) zusammen mit ihrer Familie eine kleine Auszeit am Tegernsee. Dabei steht allerdings nicht nur Entspannung auf dem Tagesprogramm, sondern auch weiterhin jede Menge Sport und Anstrengung. Klar, dass die sportliche Betätigung auch irgendwann mal Konsequenzen hat – Cathys Dutt sah am Ende des Tages ganz schön zerzaust aus. Der kleine Ludwig (2) ist es offenbar gar nicht gewohnt, seine Mama so zu sehen: Der Knirps hat sie kurzerhand für seine Großmutter gehalten!

Am Montag veröffentlichte die Influencerin ein Selfie auf Instagram, auf dem sie ganz schön geschafft, aber auch erholt aussieht. Als das Foto entstand, war Cathy in der Natur unterwegs und genoss das mit ihrem Sohn. "Ludwig nannte mich übrigens die ganze Zeit 'Oma'. Vielleicht wegen meiner Frisur? Ich hoffe jedenfalls nicht, weil ich so alt aussehe", stellte die gebürtige Bayerin in den Kommentaren belustigt fest. "Keine Oma zu sehen", versuchten sie bereits einige Follower zu beruhigen.

Mit ihrer derzeitigen Figur sorgt sie allerdings nicht nur für Bewunderung. Auf einem aktuellen Bikini-Schnappschuss aus dem Urlaub sieht sie der Meinung ihrer Fans nach beunruhigend schmal aus. "Kein Bodyshaming, aber du siehst alles andere als gesund aus", stellte einer von vielen Usern besorgt fest. Kein Wunder, musste Cathy doch noch im Mai einen Infekt auskurieren, wegen dem sie sogar kurzzeitig im Krankenhaus war. Nun soll es aber wieder bergauf gehen: "Drei Kilogramm sind schon wieder drauf. Es werden noch mehrere folgen...", freute sie sich Mitte Juni auf Social Media.

Anzeige

Instagram / cathyhummels Cathy und Ludwig Hummels am Tegernsee

Anzeige

Instagram / cathyhummels Cathy Hummels im Juli 2020 am Tegernsee

Anzeige

Instagram / cathyhummels Cathy Hummels im Juli 2020



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de