Omar Al-Jarrah hat die freie Wahl! Bei Paradise Hotel hatte der Nachzügler die Wohngemeinschaft ein wenig aufgemischt, da er als elfter Single zu seinen Mitbewohnern in die Villa einzog. Für den 20-Jährigen war das jedoch keine einfache Situation, da jede Frau bereits einen anderen Mann an ihrer Seite hatte – schließlich ging er an dem Abend alleine ins Bett. In der heutigen Folge durfte der angehende Student seine Herzensdame auswählen, mit der er in ein Zimmer zieht. Welchem Mann wird Omar wohl die Frau wegschnappen?

Omar gewährt seiner Frau neben einem neuen Couple-Partner auch Immunität für das Spiel: Die beiden sind vor der nächsten Nacht der Entscheidung auf jeden Fall sicher und müssen das Paradies nicht verlassen. "Wer hat meine Situation am besten verstanden? Mit wem habe ich am besten gequatscht?", ließ der Hannoveraner sein vorheriges Speed-Date mit den Ladys Revue passieren. "Ich glaube, das war die Julia", meinte er. Die Blondine schien sich über seine Wahl zu freuen und grinste ihn an.

"Jetzt hat Tobi das Problem auf seiner Seite", fasste Mitstreiter David Zickert zusammen. Für den 21-Jährigen heißt das jetzt nämlich, dass er schnell wieder mit einer Frau anbandeln sollte. Denn als Single muss man in der Nacht der Entscheidung die Villa in Mexiko sofort verlassen.

TVNOW / Frank J. Fastner Julia Jessica Krabownik von "Paradise Hotel"

TVNOW / Frank J. Fastner Tobias Bente von "Paradise Hotel"

TVNOW Die "Paradise Hotel"-Jungs Tobias, Yücel, David, Tuncay, Andreas mit Angela Finger-Erben

