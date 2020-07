Dieses Pärchenfoto lässt die Herzen der Fans höherschlagen! Goldie Hawn (74) und Kurt Russell (69) gehören zu den absoluten Traumpaaren Hollywoods. Während sich zahlreiche Kollegen bereits nach einigen Jahren Beziehung wieder trennen, haben die beiden Schauspieler den Fluch der Traumfabrik und den Versuchungen des VIP-Daseins offenbar getrotzt und sind seit über 37 Jahren liiert. Offenbar sind die zwei immer noch sehr verliebt, wie jetzt ein romantischer Schnappschuss bebildert.

Am 4. Juli wird in den USA der sogenannte Unabhängigkeitstag gefeiert – und auch Goldie und Kurt zelebrierten diesen Nationalfeiertag: Sie machten einen Ausflug und verbrachten ruhige Stunden in der Natur. Das hat die 74-Jährige für ihre Community in einem Instagram-Posting festgehalten. Dabei wünschte sie den Followern nicht nur einen tollen 4. Juli, sondern teilte zudem ein Foto, auf dem sie ihren Kurt innig küsst.

Verheiratet sind die Hollywood-Stars übrigens nicht – doch das stört die Follower überhaupt nicht. Für die User ist auch ohne Trauschein klar: Die beiden sind das perfekte Paar. "Amerikas Lieblingspärchen", "Eure Liebe zueinander ist so inspirierend" und "Ich liebe euch zwei" lauten nur drei der durchweg positiven Kommentare unter dem Bild.

Getty Images Kurt Russell und Goldie Hawn im Februar 2019

Instagram / goldiehawn Goldie Hawn und Kurt Russell

Instagram / officialgoldiehawn Kurt Russell und Goldie Hawn, Schauspieler



