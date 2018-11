Gibt es in Hollywood etwa einen Liebesfluch? In den vergangenen Jahren musste man sich schon von so manch vermeintlichem Traumpaar verabschieden. Und das überraschende Ehe-Aus von Schauspieler Robert De Niro (75) und seiner Grace Hightower (63) nach 20 Jahren feuert dieses Gerücht nur noch mehr an. Aber es muss sie doch geben, die wahre Liebe – Fluch hin oder her. Und schaut man sich diese drei Couples an, kann man wohl einfach nur sagen: Hach, muss Liebe schön sein.

Sie machen vor, wie es geht: Die Schauspieler Goldie Hawn (73) und Kurt Russell (67) sind seit mittlerweile 34 Jahren in einer Beziehung und noch so glücklich wie am ersten Tag. Zwar haben die beiden nie den Bund fürs Leben geschlossen, ihrer Liebe hat das aber offensichtlich keinen Abbruch getan. Die 73-Jährige teilt immer wieder verliebte Schnappschüsse auf Instagram und schickt Liebesgrüße an ihren Kurt: "Dein Licht kitzelt immer noch meine Nase. Ich bin ein Glückspilz."

"Can You Feel the Love Tonight" – dieser Song verhalf Sänger Elton John (71) 1994 zu großer Bekanntheit. Ein Jahr zuvor hat der bereits seine große Liebe kennengelernt: David Furnish (56). Die beiden haben als eines der ersten homosexuellen Paare 2014 in Großbritannien offiziell geheiratet. Gemeinsam haben sie zwei Söhne. Das Geheimnis ihrer anhaltenden Beziehung beschreibt Elton laut Harper’s Bazaar in einem Video des Musikers 6LACK so: "Wir haben uns jede Woche einen Liebesbrief geschrieben. Und das die letzten 25 Jahre."

Sie gelten als DAS Traumpaar Hollywoods: Schauspieler und Musiker Will Smith (50) und seine Jada Pinkett-Smith (47) haben sich am Set der Kultserie Der Prinz von Bel-Air kennengelernt. In ihrer Web-TV-Talkshow Red Table Talk berichtet die 47-Jährige jetzt, dass es vom ersten Treffen bis zur Hochzeit ein steiniger Weg war. Mittlerweile haben die beiden aber ein ganz neues Level ihrer Ehe erreicht. "Nichts könnte unsere Beziehung zerstören", so der Rapper über seine Liebste.

Instagram / officialgoldiehawn Kurt Russell und Goldie Hawn, Schauspieler

Anzeige

Instagram / eltonjohn Elton John und David Furnish in Frankreich

Anzeige

Instagram / willsmith Will und Jada Pinkett-Smith

Anzeige

Getty Images Jada Pinkett-Smith und Will Smith auf der Vanity Fair Oscar Party im Februar 2004



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de