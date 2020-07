Michael Jackson stärkte seiner Tochter Paris (22) den Rücken! Die 22-Jährige steht zu ihrer Pansexualität: Sie zeigte sich in der Öffentlichkeit nicht nur schon sowohl mit Männern als auch mit Frauen an ihrer Seite – sondern beantwortet ihren Fans im Netz auch gerne Fragen zu dem Thema. Dass sie so offen über ihr Liebesleben spricht, könnte an ihrer Erziehung liegen: Immerhin brachte Michael seiner Tochter schon in jungen Jahren bei, dass ihre Sexualität völlig normal ist!

In der Facebook Watch Doku-Serien Unfiltered: Paris Jackson and Gabriel Glenn verrät die Beauty, dass ihr Vater schon früh geahnt habe, dass sie pansexuell sei – und damit offenbar völlig locker umging: "Ich glaube, er hat einfach die Energie gespürt und es hat ihm Spaß gemacht, mich ein bisschen damit aufzuziehen. So, wie er es auch mit meinen Brüdern gemacht hat: 'Oh, du hast also eine Freundin?'" Sie sei auch noch heute froh darüber, dass ihr Vater in dieser Hinsicht so tolerant und offen gewesen sei – denn sie habe mittlerweile nicht nur Männer und Frauen gedatet, sondern auch "einen Mann, der eine Vagina hatte".

Nach Michaels Tod zog Paris zu ihrer Großmutter Katherine Jackson. Die ist offenbar deutlich konservativerer eingestellt, als es MJ zu Lebzeiten gewesen ist. Aus diesem Grund unterdrückte Paris ihre Sexualität in dieser Zeit: "Ich hatte das Gefühl, dass ich sie für eine Weile zurückhalten musste", erklärt sie.

Instagram / parisjackson Paris Jackson im Mai 2020

Getty Images Paris Jackson im November 2019 in Hollywood

Getty Images Model Paris Jackson bei der Ryan Gordy Foundation "60 Years of Motown" Celebration, 2019



