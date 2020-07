Ist es dann überhaupt noch Das Sommerhaus der Stars? Die Fans des Reality-TV-Formats können die Ausstrahlung der brandneuen Staffel wohl kaum noch erwarten. Kein Wunder: Nicht nur der angekündigte Zoff um Luxus-Lady Georgina Fleur (30) dürfte interessant werden – auch Ex-Bachelor Andrej Mangold (33), seine Siegerin, Jennifer Lange (26), und seine verschmähte Zweitplatzierte, Evanthia Benetatou (28), versprechen Zündstoff. Am Montagmorgen kam nun aber das Gerücht auf, die Ausstrahlung würde nach hinten verschoben werden. Jetzt bestätigte der Sender selbst: "Das Sommerhaus der Stars" 2020 läuft erst im Herbst!

Auf Anfrage des Medienmagazins DWDL hin gab RTL bekannt, dass die Show, anders als im Vorjahr, – wo sie Ende Juli an den Start ging – erst im September ausgestrahlt werden wird. Der Grund für die späte Ausstrahlung sei jedoch nicht wie bisher gedacht eine Produktionsverzögerung aufgrund der Gesundheitskrise, sondern eine gewollte Entscheidung: Man habe sich grundsätzlich dafür entschieden, die Promi-Sendung nicht im Sommer zu zeigen. Ob die aktuell ziemlich mauen TV-Quoten wohl der Grund für diese Entscheidung sind?

Die späte Ausstrahlung ist nicht die einzige Besonderheit an der diesjährigen Sommerhaus-Staffel: So reisten die Kandidaten rund um DSDS-Sternchen Annemarie Eilfeld (30) für die Dreharbeiten nicht ins Ausland – in diesem Jahr stand die gefürchtete Ferienhütte im nordrhein-westfälischen Bocholt. Seid ihr enttäuscht, dass das Sommerhaus erst im Herbst läuft? Stimmt ab!

Georgina Fleur und Kubilay Özdemir, "Sommerhaus der Stars"-Teilnehmer 2020

Denise Kappès und Henning Merten, "Sommerhaus der Stars"-Teilnehmer 2020

Annemarie Eilfeld und Tim Sandt, "Sommerhaus der Stars"-Teilnehmer 2020

