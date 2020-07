Katie Price (42) ist am Boden zerstört! Eigentlich könnte es für die britische TV-Bekanntheit aktuell nicht besser laufen. Vor einigen Tagen bestätigte sie ihre neue Liebe mit einem süßen Pärchenfoto: Carl Woods ist jetzt der Mann an ihrer Seite. Und auch mit ihren Kindern hat die Fünffach-Mutter jede Menge Spaß. Jetzt gibt es aus dem Leben des Ex-Playmates allerdings eine wahre Schocknachricht: In einem ehemaligen Haus von Katie sollen Einbrecher gewütet und es demoliert haben!

Laut The Sun seien Unbekannte in das über zwei Millionen Euro teure Anwesen in Sussex eingedrungen und hätten es geflutet. Anfang des Jahres hatte Katie für die Renovierungskosten aufkommen wollen, um das Haus danach verkaufen zu können. Hinter dem Einbruch vermutete die Beauty einen Rachefeldzug gegen sie. Ein Insider erzählte: "Sie ist völlig fertig. Sie glaubt, dass die Aktion eine Antwort auf ihr Engagement gegen Internet-Trolle ist." Katie habe damit womöglich ein Denkzettel verpasst werden sollen.

Tatsächlich ging es den Einbrechern offenbar nicht nur um das Stehlen wertvoller Dinge: Sie ließen die Wasserhähne laufen, so dass durch die Überflutung die Decke im Erdgeschoss einstürzte. Katies Habseligkeiten sollen überall verstreut gewesen sein. Ein Nachbar fand die Villa bei einer Routinekontrolle in dem katastrophalen Zustand vor. Schon als die Renovierungsarbeiten in dem Gebäude vor einigen Monaten begannen, war Katie mit ihrer Familie in ein benachbartes Haus gezogen.

Katie Price, 2020

Katie Price und Carl Woods im Jahr 2020

Katie Price mit ihren Kindern



