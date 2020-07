Vor einigen Monaten hat Kailyn Lowry (28) ihren Fans eine zuckersüße Nachricht verkündet: Sie wird wieder Mama. Die Teen Mom-Darstellerin hat bereits drei Kinder von drei verschiedenen Männern – und nun folgt eben Baby Nummer vier, ein Junge. Dass sie kurz vor der Geburt steht, gab die US-Amerikanerin ihren Fans erst vor wenigen Tagen bekannt: Kailyn posierte im Netz mit einem ziemlich beachtlichen Babybauch!

In ihrer Instagram-Story präsentierte sich die werdende Mutter kugelrund. Vor einem Spiegel posierte sie besonders stolz und hielt dabei ihren immer größer werdenden Babybauch fest. "Ich mache mich gerade für unser letztes Familien-Shooting zu viert fertig", erzählte sie ihren Supportern happy. Ihren Kugelbauch setzte die 28-Jährige dabei in einem engen T-Shirt-Kleid mit Batik-Muster gekonnt in Szene.

Erst vor wenigen Wochen war herausgekommen, dass die Reality-Bekanntheit eine nicht ganz so leichte Schwangerschaft hat. Kailyns Plazenta befindet sich nämlich in der Nähe des Gebärmutterhalses und überdeckt damit den Geburtskanal. Diese Fehlpositionierung führt in vielen Fällen zu einer schmerzhafteren und schwierigeren Geburt. Doch die baldige Vierfach-Mama will sich von diesen Komplikationen nicht verunsichern lassen und ihr Kind zu Hause entbinden – und das, obwohl die Ärzte ihr davon abraten.

Anzeige

Getty Images Kailyn Lowry, TV-Star

Anzeige

Instagram / kaillowry Kailyn Lowry mit ihren Söhnen

Anzeige

Instagram / kaillowry Kailyn Lowry, "Teen Mom"-Star



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de