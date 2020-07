Tragen Yasin Cilingir und Oliver Sanne (33) ihren Streit bald im Boxring aus? Dieses Jahr soll das beliebte Format, in dem sich Promis gegenseitig gehörig eins auf die Zwölf geben, in die nächste Runde gehen. Noch ist allerdings nicht klar, welche VIPs sich gegenseitig die Rüben einschlagen werden – doch ein Love Island-Kandidat hat zumindest schon mal eine Wunschvorstellung: Yasin möchte es Oli Sanne beim Promiboxen zeigen und macht dem Ex-Bachelor auf Social Media eine fette Ansage!

In einer aktuellen Instagram-Story holte Yasin ganz schön aus und fordert den Fitnesscoach doch tatsächlich zu einem Kampf im TV-Ring heraus: "Oliver Sanne, wenn ich den Namen schon höre, kriege ich so einen Kragen. Ein selbstverliebter, arroganter... den würde ich gerne im Ring treffen. Aber der traut sich doch eh nicht", schoss der Like Me I'm Famous-Kandidat scharf. Oli reagierte natürlich prompt auf den Angriff und konterte in seiner Story: "Da denkt man immer, die Leute von 'Love Island' sind nicht die hellsten Kerzen auf der Torte, und dann kommt so ein Verrückter und spielt mit seiner eigenen Gesundheit, weil er mal wieder ins Fernsehen will." Offenbar nimmt der ehemalige Rosenkavalier Yasin nicht sonderlich ernst.

Doch der werdende Vater fackelte nicht lange und knallte Oli seine Maße auf den Tisch – in der Hoffnung, dass dieser ihn doch als echten Konkurrenten ansehe: "Eines kann ich dir noch sagen: Ich bin 1,85 Meter. Und damit du heute Nacht noch Albträume bekommst, hier hast du noch mein aktuelles Gewicht: 98,5 Kilogramm. Mach dir keine Sorgen, für dich reicht das schon lange", stellte der Verlobte von Samira klar. Oli könne ja gerne mal in seiner Heimat Hamburg vorbeikommen, dann werde er ihm zeigen, wie man Schiffe aus dem Hafen zieht. Könnt ihr euch vorstellen, dass sich Oli und Yasin im TV prügeln? Stimmt ab.

Instagram / yasin__ca "Love Island"-Yasin

Instagram / oliversanne.coaching Oliver Sanne im Juli 2020

Instagram / samira.bne Yasin und Samira, Ex-"Love Island"-Kandidaten

