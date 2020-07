Reign Disicks (5) Haare sind einfach ein Gesprächsthema! Der Sohn der beiden Reality-TV-Stars Scott Disick (37) und Kourtney Kardashian (41) fällt mit seiner langen Mähne auf. So schrieb im vergangenen Jahr ein User im Netz, dass der Kleine einen Friseurbesuch benötige. Mama Kourtney lässt sich von Kommentaren dieser Art allerdings nicht beirren. Jetzt teilte ihre Schwester Kim Kardashian (39) einen süßen Schnappschuss von sich und ihrem Neffen: Darauf sind Reigns Haare für viele User ein absoluter Hingucker – im positiven wie negativen Sinn.

Auf Instagram postete Kim eine Aufnahme, auf der sie und Reign zusammen im Bett kuscheln. Dabei fiel einigen Fans auf, dass Reigns Haare fast genau so lang sind wie die des Keeping up with the Kardashians-Stars. Dabei gefiel die Frisur nicht allen Usern. "Gebt diesem Jungen einen Haarschnitt, er ist nämlich kein Mädchen" oder "Schneidet ihm die Haare ab, bevor er zu einem Meme wird, das sein Leben ruinieren wird", schrieben zwei User unter dem Post.

Zahlreiche Fans der Kardashian-Familie reagierten auf die Hate-Kommentare und wollten sie nicht so stehen lassen. "Könnt ihr alle mal damit aufhören, ihnen zu sagen, was sie zu tun haben? Schätzt doch einfach das Bild und lebt euer eigenes Leben weiter. Es ist doch nicht euer Kind, oder?", meinte ein Follower und bekam für diese Zeilen knapp 500 Likes. Ein weiterer User schrieb: "Perfekte Haare!" Kourtney selbst äußerte sich zu diesem Thema nicht.

Anzeige

Instagram / kimkardashian Reign Disick und Kim Kardashian

Anzeige

Instagram / kourtneykardash Scott Disick, Penelope, Kourtney Kardashian, Reign und Mason

Anzeige

Instagram / kourtneykardash Scott Disick und Kourtney Kardashians Sohn Reign



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de