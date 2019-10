Kourtney Kardashian (40) schlägt zurück! Der Reality-TV-Star lebt das Leben einer echten Vollzeit-Mutter: Mit ihren drei eigenen Kindern und mittlerweile sechs Nichten und Neffen ist die Keeping Up With The Kardashians-Darstellerin voll eingespannt. Ihren Alltag mit den Kids kann man nicht nur in ihrem TV-Format verfolgen, sondern genauso auch auf ihren Social-Media-Kanälen. Und da wurde zuletzt ausnahmsweise mal nicht gegen die 40-Jährige selbst geschossen, sondern gegen ihren jüngsten Sprössling, Reign Disick (4). Der Grund? Seine Haare – und das brachte das Fass bei Kourtney zum Überlaufen!

Kourt postete vor Kurzem auf Instagram einige Schnappschüsse ihres Wochenend-Trips mit ihren Kindern. Auf einem Bild ist der vierjährige Reign zu sehen, wie er glücklich neben einem Pferd auf einem Truck sitzt. Eine Userin schrieb daraufhin: "Sie muss ihm wirklich mal seine Haare abschneiden". Normalerweise prallen solche Hater-Kommentare an ihr ab, aber dieses Mal war es für Kourtney genug, um sich mal selbst zu Wort zu melden: "Und sie sollte sich wirklich um keine Kinder kümmern, die nicht ihre eigenen sind. Reign ist ein sehr glücklicher Junge", feuerte die Älteste Kardashian-Schwester zurück.

Ihre Fans waren ganz auf ihrer Seite und verteidigten die Vierfach-Mutter: "Du kennst deinen Sohn besser, als jeder andere von uns. Nur du weißt, was er braucht, kein anderer weiß das", schrieb eine Nutzerin. Ein anderer Fan kommentierte ihre Antwort mit: "Ich liebe seine Haare, das macht ihn sogar noch süßer!" Und selbst andere Promis lieben diese Familien-Fotos: Bella Hadid (23) schrieb beispielsweise, wie glücklich sie diese Bilder doch machen würden!

Getty Images Kourtney Kardashian im Mai 2018

Instagram / kourtneykardash Reign Disick, Oktober 219

Instagram / kourtneykardash Kourtney Kardashian und ihr Sohn Reign Disick

