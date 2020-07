Diese Promi-Dame nimmt den Platz von Ruby Rose (34) ein! Die Schauspielerin verkörperte in der Serie "Batwoman" die Titelfigur. Doch obwohl sie für ihre Darbietung viel positives Feedback von den Fans bekam, verließ sie die Produktion nach nur einer Staffel. Seitdem wurde gerätselt, wer denn in die Fußstapfen der TV-Beauty treten könnte. Kurze Zeit wurde spekuliert, dass die Wahl auf Riverdale-Star Vanessa Morgan (28) gefallen ist. Doch falsch gedacht! Es ist Javicia Leslie!

Die neue Besetzung bestätigt The CW and Warner Bros. Television am Mittwoch. Allerdings wird Javicia nicht Kate Kane spielen, sondern eine völlig neue Figur. Ryan Wilder nimmt nach dem Verschwinden von Kate ihren Platz ein – ist aber ein ganz anderer Typ als ihre Vorgängerin: Sie ist ein bisschen chaotisch, albern und ungezähmt. Früher verdiente sie sich ihr Geld als Drogenschmugglerin und versuchte stets, der Polizei zu entkommen. Fans müssen sich aber noch etwas gedulden: Erst Anfang 2021 sollen die neuen Folgen in den USA anlaufen.

Javicia gehörte bereits zum Cast der Serie "God Friended Me" und ergatterte auch in dem Film "Always a Bridesmaid" eine Rolle. Mit Batwoman konnte sie nun einen großen Job an Land ziehen – und sorgt sogar für eine Neuheit: "Ich bin sehr stolz darauf, die erste Schwarze Schauspielerin zu sein, die die kultige Rolle der Batwoman im Fernsehen verkörpern darf", erklärt die 33-Jährige in einem Statement.

