Neue Schlagzeilen um Georgina Fleur (30) und ihren Verlobten Kubilay Özdemir! Erst vor wenigen Wochen sorgte das Paar für Aufsehen: Eigentlich hatten sich die zwei dazu entschieden, das Sommerhaus der Stars aufzumischen – allerdings machte sich das Duo schnell wieder aus dem Staub und verließ das Format nach nur wenigen Tagen freiwillig. Nun könnte womöglich der Grund für den schnellen Auszug bekannt sein: Offenbar kämpft Kubi mit ernsten Problemen und weist sich jetzt laut Medienberichten selbst in eine Entzugsklinik ein.

RTL liegen nun Aufnahmen vor, die zeigen, wie Georgina ihren Partner zur Betty Ford Klinik, eine Privatklinik für Suchterkrankungen, begleitet. In dem Video sieht man, dass die beiden gemeinsam auf das Gelände fahren – mit ziemlich viel Gepäck im Schlepptau. Äußern wollen sie sich in dem Moment nicht, doch bereits in einem früheren Interview kurz nach ihrem Sommerhaus-Aus erzählte Georgina aufgewühlt und unter Tränen Folgendes: "Ich bin sprachlos, ich weiß auch nicht, wie es weitergehen soll. Ich bin einfach gerade ein bisschen verzweifelt. Und eigentlich waren wir noch total glücklich davor und ich wäre es auch gerne immer noch, aber ich weiß nicht, irgendwie dreht er gerade am Rad."

Wirft man heute einen Blick in Georginas Instagram-Story, zeigt sich das Paar allerdings ziemlich ausgelassen bei einer Spritztour – von Kummer und Sorgen fehlt jede Spur. Die zwei düsen in einem Cabrio durch die Gegend und Georgina ruft noch: "Ein Ausflug!" Ob die TV-Bekanntheiten hier wohl auf dem Weg in die Klinik sind? Zumindest tragen sie auf diesen Clips genau dieselben Outfits wie auf den Aufnahmen, die RTL vorliegen.

PUBLIC ADDRESS / Action Press Georgina Fleur, Reality-TV-Star und It-Girl

Instagram / georginafleur.tv Georgina Fleur, Influencerin

Instagram / georginafleur.tv Georgina Fleur und ihr Verlobter Kubilay



