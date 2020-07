Die Runde ist komplett! Am 22. Juli geht die neue TV-Show Kampf der Realitystars an den Start. In Thailand wird dazu eine bunte Mischung deutscher TV-Gesichter in verschiedenen Challenges gegeneinander antreten. Eine kleine Motivationshilfe: Dem Sieger des Formats winken stolze 50.000 Euro Preisgeld. Nach und nach wurden in den vergangenen Wochen die Teilnehmer bekanntgegeben – und nun ist der Cast doch tatsächlich vollzählig: Diese Promis stellen sich dem vielversprechenden TV-Experiment!

Endlich ist die Katze aus dem Sack: Insgesamt elf Damen und elf Herren werden in dem Format zu sehen sein. Unter den Kämpferinnen sind direkt zwei Love Island-Konkurrentinnen: Melissa (24) und Dijana Cvijetic (26) buhlten damals um denselben Mann – und dürften damit eventuell wohl auch für etwas Zündstoff sorgen. Dazu gesellt sich Schlagermaus Annemarie Eilfeld (30), Ballermann-Bekanntheit Krümel, Curvy-Model Aurelie Tshamala (21), Benjamin Boyce-Ex Kate Merlan (33), Fürstin Andrea von Sayn Wittgenstein und Ex-Germany's next Topmodel-Kandidatin Zoe Saip. Zeigen, was sie so drauf haben, wollen auch Bauer sucht Frau-Kultkandidatin Tayisiya Morderger (23) mit ihrer Zwillingsschwester Yana – und die aktuelle Das Sommerhaus der Stars-Teilnehmerin Georgina Fleur (30) wagt sich mit "Kampf der Realitystars" in ein weiteres Reality-Format im Jahr 2020.

Auch die männliche Besetzung kann sich sehen lassen: Mit Entertainer Willi Herren (45) und Bachelorette-Boy Johannes Haller (32) trifft ein altes Sommerhaus-Feindespaar aufeinander. Auch Moderator Jürgen Milski (56), DSDS-Sternchen Momo Chahine, Love Island-Schnuckel Marcellino Kremers, Ex-Berlin - Tag & Nacht-Darsteller Sandy Fähse (35) stellen sich der Herausforderung. Komplettiert wird die Gruppe durch Ex-Rosenkavalier Oliver Sanne (33), Prince Charming-Anwärter Sam Dylan (29), "Hot oder Schrott – Die Allestester"-Star Hubert Fella (52), Ex-Profifußballer Kevin Pannewitz und Auswanderer Stephan Jerkel.

Instagram / zoesalome Zoe Saip, Ex-GNTM-Kandidatin

Instagram / johannes_haller Johannes Haller, TV-Gesicht

ActionPress Willi Herren auf Mallorca 2019



