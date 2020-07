Was läuft denn nun zwischen Richard Heinze und Caroline Einhoff? Seit ein paar Wochen halten sich hartnäckige Pärchengerüchte um den Köln 50667-Darsteller und die Netzschönheit. Der Grund: Fans wollen den Hottie und die Influencerin zuletzt häufiger auf den Social-Media-Profilen des jeweils anderen entdeckt haben – zudem kommentieren sie ihre Bilder gegenseitig ziemlich eindeutig. Bis jetzt hatten die beiden eisern zu den Flirt-Gerüchten geschwiegen. Doch gegenüber Promiflash verrät Richard nun endlich, was zwischen ihm und Caro läuft!

Im Promiflash-Interview bestätigt der Blondschopf jetzt, dass Caro und er sich tatsächlich daten – aber: "Da wir beide in der Öffentlichkeit stehen und wissen, wie schnell Druck von außen ausgeübt wird, möchten wir alles langsam angehen und dem Ganzen noch keinen Stempel aufsetzen", erklärt Richard. "Ich kann aber auf jeden Fall sagen, dass Caro eine außergewöhnliche Frau ist, die sehr viel zu bieten hat, und freue mich, wenn ich weiterhin Zeit mit ihr verbringen kann", schwärmt der 23-Jährige weiter.

Und wie haben Caro und er sich kennengelernt? "Ich hatte schon ab und zu Bilder von Caro auf Instagram gesehen, aber ansonsten kannte ich sie überhaupt nicht. Auf der Geburtstagsfeier meiner Managerin haben wir uns dann kennengelernt und uns auf Anhieb blendend verstanden", verrät Richard Promiflash. "Wir haben direkt gemerkt, dass eine starke Verbindung besteht und unsere Interessen in die gleiche Richtung gehen." Deshalb seien sie in Kontakt geblieben – und würden sich seitdem so oft es geht treffen.

