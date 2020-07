Haben diese vier Kandidaten eine Allianz im Sommerhaus der Stars geschlossen? Zwar wird die diesjährige Staffel der beliebten Reality-Show voraussichtlich erst im kommenden September ausgestrahlt – doch die Dreharbeiten sind nun schon seit Ende Juni abgeschlossen. Die Teilnehmer Evanthia Benetatou (28) und Co. dürfen noch nicht über ihre Zeit in der TV-WG sprechen, aber wie es aussieht, haben zwei Pärchen sich besonders gut verstanden: Andrej Mangold (33) und seine Partnerin Jennifer Lange (26) haben Henning Merten und Denise Kappès (29) besucht!

In seiner Instagram-Story war nun zu sehen, wie der Ex-Bachelor und seine Rosengewinnerin im Zug nach Berlin sitzen. Was hinter ihrem Ausflug steckt, verrieten sie zunächst nicht – lediglich, dass sie mal einen Urlaub zu zweit bräuchten. Kurz darauf sorgte Denises Story dann für Aufklärung: Ihre Sommerhaus-Kollegen Andrej und Jenny haben ihr und Henning einen Besuch abgestattet! In einem kurzen Clip sind der frühere Rosenkavalier und seine Liebste beim Herumalbern in Denises und Hennings Haus zu sehen. Besonders ulkig: Das Paar trägt dabei Perücken.

Dass der ehemalige Basketballprofi und die Zumba-Lehrerin sich mit ihren Sommerhaus-Co-Stars getroffen haben, spricht wohl dafür, dass sie während des Drehs auf einer Wellenlänge waren – das war jedoch nicht mit allen Kollegen so: Kurz nachdem sie das Bocholter Ferienhäuschen verlassen hatten, betonten Andrej und Jenny, das Sommerhaus sei eher ein "Irrenhaus" gewesen.

Instagram / denise_kappes Henning Merten und Denise Kappès

Instagram / denise_kappes Andrej Mangold und Jennifer Lange

Instagram / dregold Andrej Mangold und Jennifer Lange im Jahr 2020



