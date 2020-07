Ist Niall Horan (26) etwa wieder in festen Händen? Um das Liebesleben des One Direction-Stars war es in den vergangenen Monaten sehr ruhig. Im Herbst gab es lediglich Gerüchte, dass er und Selena Gomez (27) sich angenähert haben. Doch ein Insider stellte schnell klar: Die Musiker sind nur gute Freunde. Nun machen aber neue Spekulationen die Runde. Niall soll eine neue Frau an seiner Seite haben!

Amelia Woolley ist nach Angaben von MailOnline Nialls Freundin. Seit zwei Monaten soll der Bühnenstar die 23-Jährige daten. "Niall meint es mit Amelia sehr ernst, der Lockdown hat dafür gesorgt, dass seine Gefühle noch intensiver wurden", weiß eine Quelle. Auch die Britin soll ganz angetan von dem Promi sein: "Sie hat ihren engen Freunden gesagt, dass er der Richtige sein könnte", plaudert der Informant weiter aus.

Ein Foto bestärkt die Aussagen des Insiders: Amelia teilte am vergangenen Sonntag auf der Plattform Snapchat einen Schwarz-Weiß-Schnappschuss, auf dem sie neben Niall sitzt. Lächelnd schauen die vermeintlichen Turteltauben in die Kamera.

Getty Images Niall Horan, Musiker

Getty Images Niall Horan, Sänger

Getty Images Niall Horan bei einem Event in New York City



