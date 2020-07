Was ist mit Naya Rivera (33) passiert? Als Santana Lopez in der Serie Glee wurde die Schauspielerin einer breiteren Öffentlichkeit bekannt. Nach dem Erfolg des Musical-Comedy-Dramas zog sich die 33-Jährige in ihr Familienglück zurück. Heute erreichten die Serienwelt jedoch tragische Nachrichten: Von einem gemeinsamen Bootsausflug mit ihrem Sohn Josey Hollis Dorsey (4), kam der Vierjährige ohne seine Mama zurück. Seitdem fehlt von Naya jede Spur – vor wenigen Tagen wurde sie mit ihrem Kind jedoch noch gesehen!

Auf den Fotos, die The Mirror vorliegen, zeigte sich die Darstellerin nur wenige Tage vor ihrem Verschwinden in Kalifornien auf offener Straße. Mit Josey an der Hand schlenderte der Serienstar bei sommerlichen Temperaturen in kurzer, weißer Hose aus einem Supermarkt und hielt dabei eine Packung Cornflakes in der Hand, während sein Spross vergnügt neben ihm her lief.

Der vierjährige Junge, der alleine auf dem Boot gefunden wurde, erzählte den Beamten, dass seine Mama ins Wasser gesprungen und nicht wieder aufgetaucht sei. Los Angeles Times zufolge soll der See, in dem sich Mutter und Kind befanden, etwa 50 Meter tief und für seine Schluchten bekannt sein. Für unerfahrene Schwimmer könne das tödlich werden. Die Suchaktionen nach der Vermissten dauern weiterhin an.

Matt Winkelmeyer/Getty Images for Point Honors Naya Rivera bei einem Event der Point Foundation

Getty Images Naya Rivera und ihr Sohn Josey Dorsey bei der "The Lego Movie 2"-Premiere in Westwood, Februar 2019

Getty Images Naya Rivera im Jahr 2015



