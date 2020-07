Dieses Vater-Sohn-Gespann macht die Straßen unsicher! Der Profifußballer Mario Götze (28) und seine Frau Ann-Kathrin (30) wurden erst vor wenigen Wochen Eltern ihres ersten Kindes – der kleine Rome erblickte das Licht der Welt. Seitdem veränderte sich ihr Alltag komplett, denn ihr Söhnchen rückte in den Mittelpunkt ihres Lebens. Jetzt überraschte er seine Fans mit einem zuckersüßen Schnappschuss im Internet: Mario teilte einen ganz besonderen Papa-Sohn-Moment!

Auf seinem Instagram-Profil ließ der 28-Jährige seine Community nun an seinem neuen Alltag als Vater teilhaben. "Die erste Reise mit meinem Sohn", betitelte er seinen aktuellen Post – und diesen Trip scheint Mario auch sichtlich zu genießen! Gekonnt schiebt er den kleinen Rome im Kinderwagen und strahlt dabei bis über beide Ohren. Auch seine Ehefrau zeigte sich stolz. "Meine Jungs", schrieb Ann-Kathrin zu der Aufnahme.

Dass der ehemalige Nationalspieler in seiner Vaterrolle so richtig aufblüht, ist auch seinen Followern aufgefallen. "Ich freue mich, dich so glücklich zu sehen", "Schön, dass er dich so zum Strahlen bringt" oder "Genieße es. Das sind die wirklich wichtigen Dinge im Leben", lauteten nur ein paar der zahlreichen Kommentare.

Instagram / annkathringotze Ann-Kathrin und Mario Götze

Instagram / annkathringotze Ann-Kathrin Götze mit Söhnchen Rome im Juni 2020

Instagram / mariogotze Mario Götze, Fußballspieler



