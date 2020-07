Bekommt Katie Price (42) bald ihr sechstes Kind? Das ehemalige Boxenluder hat bereits fünf Kinder im Alter zwischen fünf und 18 Jahren. Für ihre Erziehungsmethoden wird sie jedoch immer wieder kritisiert – vor allem hinsichtlich ihrer innigen Beziehung zu ihrem geistig behinderten Sohn Harvey (18). Zuletzt wurde die Britin aber auch angefeindet, weil ihre fünfjährige Tochter Bunny Hayler (5) sich schminken darf. Katie scheint der Shitstorm egal zu sein. Sie liebt ihre Kids und will unbedingt noch mehr!

In der australischen Morningshow Studio 18 schwärmte die 42-Jährige jetzt von ihrem Mutterdasein und verriet: "[Ich habe] fünf Kinder, aber ich will immer noch mehr!" Von Moderatorin Sarah Harris gefragt, ob sie mit weiteren Kids klarkommen würde, äußerte Katie eine ganz klare Meinung: Wenn man erst drei habe, dann sei es total egal, wie viele noch dazu kämen. "Es ist einfach Chaos, aber Spaß-Chaos. Ich liebe es!", betonte sie, und deshalb sei ihre Babyplanung auch noch lange nicht abgeschlossen. "Ich mache so lange weiter, bis der Arzt sagt, es geht nicht mehr!"

Was wohl Katies Lover von ihren Plänen hält? Das Model hat gerade erst seine Beziehung zu dem britischen Love Island-Star Carl Woods bestätigt. Und es scheint, als könne Katie sich ihn auch als Vater ihrer Kinder vorstellen. "Ich habe meinen perfekten Prinzen gefunden", schwärmte sie von dem 31-Jährigen unter einem Kussfoto.

MEGA Katie Price mit ihren drei Kindern Princess, Harvey und Junior

Instagram / katieprice Katie Price mit ihren Kindern

Instagram / katieprice Carl Woods und Katie Price im Juli 2020



