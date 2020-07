Top oder Flop? So kommt Serkan Yavuz' (27) Gerda Lewis-Parodie an. Aktuell macht die ehemalige Bachelorette damit Schlagzeilen, dass sie sich mit ihren vier besten Freundinnen zerstritten hat. Die fünf Frauen liefern sich öffentlich eine regelrechte Schlammschlacht. Dies bekam auch Gerdas ehemalige Bachelorette-Flamme Serkan mit – er parodierte die Influencerin kurzerhand in einem Social-Media-Clip. Mit seiner humoristischen Gerda-Imitation konnte Serkan allerdings nicht alle Follower begeistern.

Auf Instagram teilte der 27-Jährige jetzt einen Clip, in dem er sich – als Gerda verkleidet – über den Mädels-Zoff lustig macht. "Vier WhatsApp-Gruppen, eine Enthüllung und der Rausschmiss aus der Urlaubsvilla, oh mein Gott", kommentierte er den kleinen Sketch. Während mancher Follower den ehemaligen Big Brother-Kandidaten für so viel Humor in den Kommentaren regelrecht feierte, konnten andere mit Serkans Comedy-Talent nicht so viel anfangen. "Machst du jetzt hier den Pocher für Arme?" oder "Wenn du Oliver Pocher auf Wish bestellst" lauteten zwei von zahlreichen negativen Kommentaren.

Auch Oliver Pocher (42) selbst konnte die Zickereien rund um Gerda nicht unkommentiert lassen. In seiner Show "Pocher – gefährlich ehrlich!" zog der Komiker Gerda für ihr BFF-Drama gehörig durch den Kakao. Seine Sticheleien kamen beim Publikum allerdings deutlich besser an.

Instagram / gerdalewis Gerda Lewis, Influencerin

Instagram / serkan___yavuz Serkan Yavuz im April 2020

ActionPress/Thomas Burg Oliver Pocher, Comedian und Moderator



