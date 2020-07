War Keno Rüst wirklich der Grund für Gerda Lewis (27)' Trennung von Melvin Pelzer (25)? Die Bachelorette von 2019 machte am Donnerstag das Liebes-Aus öffentlich – die Gefühle für Melvin hätten nicht mehr ausgereicht. Doch ihre einstigen BFFs Doreen, Kristina, Nina und Larissa zweifeln dieses Statement an. Nach ihrem Urlaubszoff haben die Vier bei Promiflash über ihre einstige Freundin ausgepackt und unterstellen ihr nun: Angeblich hätte Gerda noch während ihrer Beziehung versucht, ihren Ex Keno um den Finger zu wickeln. Alles Quatsch, weist die Blondine diese Vorwürfe nun zurück und erklärt, welche Rolle Keno wirklich gespielt hat!

Gegenüber Promiflash möchte die 27-Jährige nun aufklären, weshalb ihre ehemaligen Busenfreundinnen im Bezug auf ihre Trennung ihren Ex Keno mit ins Spiel gebracht haben. "Das Einzige, was mir auch vorgeworfen werden kann, ist, dass an einem Tag, bevor ich mich von Melvin getrennt habe, ich mich mit einem Freund getroffen habe und wir waren Essen. [...] Und dass er sich dann einen Spaß erlaubt hat und dann Keno dazugerufen hat, weil er Keno auch kennt. Und ich war nicht abgeneigt", offenbart Gerda. Ihr sei in diesem Moment bewusst gewesen, dass so ein Treffen ihrem damaligen Noch-Freund gegenüber unfair gewesen ist. "Ich habe in diesem Moment allerdings nicht darüber nachgedacht, weil im Kopf wusste ich, ich bin nicht glücklich und werde die Beziehung sowieso beenden", fügt sie an.

Gerda hätte Melvin im Nachhinein auch von dem Treffen erzählt – bei welchem zudem auch nichts Verwerfliches vorgefallen sein soll. "Zwischen mir und Keno ist nichts passiert. Wir waren zu dritt unterwegs, haben ein bisschen was getrunken und geredet", schließt Gerda ab.

Instagram / keno_ruest Keno Rüst, Bachelorette-Gewinner 2019

Instagram / gerdalewis Gerda Lewis und Melvin Pelzer

Niedermüller/Breuninger Gerda Lewis und Keno Rüst 2019 in Stuttgart



