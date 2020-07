Liz Kaeber (27) lenkt jetzt geschickt von den ständigen Nachfragen nach ihrer Beziehung ab! Seit Wochen wundern sich die Fans der ehemaligen Bachelor-Kandidatin, wo Nick Maerker steckt, mit dem sie mittlerweile seit knapp zwei Jahren verheiratet ist. Auch in Social-Media-Posts tauchte er in letzter Zeit nicht mehr auf. Nun flog die 27-Jährige ohne ihren Liebsten in den Mallorca-Urlaub: Die ewigen Trennungsgerüchte dürften nach Liz' letztem Schnappschuss wohl in den Hintergrund gerückt sein...

Mit den Worten "Endloser Sommer" kommentiert Liz die aktuelle Urlaubsimpression: Darauf zieht die Web-Bekanntheit alle Register – auf dem Instagram-Foto sticht vor allem ihre Kehrseite ins Auge. Allzu oft zeigt die Influencerin diese nicht in fast textilfreier Pracht im Netz. Und die knapp 864.000 Abonnenten der Berlinerin springen auch darauf an: "Was für eine Aussicht!", kommentiert beispielsweise ihre Kuppelshow-Kollegin Samantha Justus (30).

Oder schickt Liz mit dem Po-Pic ihrem Ehemann einen heißen Gruß in die Heimat? Immerhin wäre er sicherlich gern mitgekommen – warum er im Familienurlaub mit Liz' Schwester Christin (31), deren Partner und Kind nicht dabei ist, verriet die einstige Kuppelformat-Teilnehmerin bereits: "Er hat nächste Woche Prüfungen und muss lernen, was für ihn jetzt oberste Priorität hat."

Viele Follower hatten sich aufgrund eines kryptischen Posts von Liz gefragt, ob das Paar überhaupt noch zusammen ist. In ihrer Instastory hatte sie sichtlich emotional bewegt gesungen: "Hast mich aus deinem Leben geschossen. Und wo's am meisten wehtut getroffen. Und ich Idiot will doch immer wieder hoffen."

Instagram / lizkaeber Liz Kaeber, Ex-Bachelor-Kandidatin

Instagram/nick_maerker Nick Maerker und Liz Kaeber, Februar 2019

Instagram / lizkaeber Nick Maerker und Liz Kaeber

Glaubt ihr, dass Liz mit dem Po-Pic von den Nachfragen nach ihrer Beziehung ablenken wollte? Ganz bestimmt! Nein, so viel steckt sicher nicht dahinter... Abstimmen Ergebnis anzeigen



