Wie ist die Schwangerschaft für Katy Perry (35)? Die Sängerin und ihr Verlobter, Orlando Bloom (43), haben erst Anfang März bekannt gegeben: Sie erwarten den ersten gemeinsamen Nachwuchs – ein kleines Mädchen! Ihre Fans versorgt die "Daisy"-Interpreten seitdem mit regelmäßigen Updates im Netz. Kurz vor dem errechneten Geburtstermin hat sie jetzt sogar preisgegeben: Im letzten Trimester habe sie mit einigen Problemen und Gelüsten zu kämpfen.

In einem Interview in der Sendung Hits Radio Breakfast betonte die Bald-Mama, dass sie alles an ihrer Schwangerschaft liebe, selbst die Beschwerden und Essgelüste. "Ich watschele wie eine Ente! Ich atme schwer und kann auch nur noch mit meinem Mund Luft holen. Und, es ist laut und unausstehlich", plauderte sie Katy aus. Außerdem habe sie die ganze Zeit Appetit auf Eis. "Oh mein Gott, ich esse einfach so viel Eis!", teilte die Chartstürmerin lachend mit.

Die Energie aus den Kalorien der vielen Leckereien kann das Californiagirl allerdings auch gebrauchen, da es auf Empfehlung seiner Ärzte aktiv bleiben und sich viel bewegen soll. "Also tanze und singe ich zurzeit sehr viel", verriet Katy.

