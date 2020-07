Schwangerschafts-Problemchen bei Katy Perry (35)! Die Sängerin erwartet diesen Sommer ihr erstes Kind mit Orlando Bloom (43). Die Blondine genießt ihre Schwangerschaft in vollen Zügen – dreht mit runder Babykugel ein Musikvideo und präsentiert eben jenen aktuell bei jeder Gelegenheit stolz ihren Fans. Die "Daisies"-Interpretin liebt ihre neuen Rundungen. Doch vor einem Detail gruselt sie sich regelrecht – nämlich vor ihrem Bauchnabel!

In ihrer Instagram-Story präsentiert sie ihren Followern in Nahaufnahme ihren Nabel – der deutlich herausgeploppt ist. Ab der 20. Schwangerschaftswoche passiert das bei zahlreichen Bald-Mamis, der Druck auf den Nabel ist oft zu groß. Auch wenn das kein ungewöhnliches Phänomen ist – Katy ist davon total abgeschreckt. "Wollt ihr mal etwas richtig Ekliges sehen? Puh, das ist einfach so grässlich", schaudert sie in ihrer Story.

Auch solche Details nimmt die 35-Jährige gerne auf sich – für sie steht natürlich die Ankunft ihres Babys im Vordergrund! Katy hat ihrer noch ungeborenen Tochter bereits ein Lied gewidmet. "What Makes A Woman" handelt davon, dass ihr kleiner Sonnenschein im Leben stets seinen Träumen nachjagen soll und sich durch nichts aufhalten lassen soll.

Instagram / katyperry Katy Perrys Bauchnabel in der Schwangerschaft

Facebook / Katy Perry Katy Perry, Musikerin

Getty Images Katy Perry, Mai 2020



