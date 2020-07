Jetzt ist es raus: Pascal Kappés (30) hat seiner Liebsten, Lea Marie Karrenbrock, die Frage aller Fragen gestellt. Nachdem seine Ehe mit Denise Kappès (30) 2018 zerbrach, fand Pascal in Lea noch im gleichen Jahr eine neue Liebe. Mitte September machte er die Beziehung öffentlich – seitdem wirken die beiden unzertrennlich. Knapp zwei Jahre nach ihrem Kennenlernen wird es nun ernst zwischen den Turteltauben: Im Netz bestätigten sie nun ihre Verlobung.

Auf Instagram veröffentlichte Pascal eine Bilderserie mit seiner Liebsten, auf der Leas Verlobungsring im Fokus steht. Das Paar lächelt sich auf den Aufnahmen liebevoll an. Die beiden wirken überglücklich, ihren Followern nun diese frohe Botschaft mitteilen zu können. "Sie hat 'Ja' gesagt", jubelte der ehemalige Berlin - Tag & Nacht-Darsteller in seinem Kommentar zum Post. Mit dieser Nachricht dürften einige Fans bereits gerechnet haben: Leas großer Klunker hatte bereits in vorherigen Posts für Spekulationen rund um eine mögliche Verlobung gesorgt.

Pascals erste Ehe endete damals in einem Meer aus Tränen: Anscheinend hat ihn das aber nicht davon abgeschreckt, einen neuen Versuch in Sachen Bund fürs Leben zu wagen. Auch Denise gab bereits bekannt, gerne noch ein zweites Mal vor den Traualtar treten zu wollen. Bei der Brünetten vermutet die Community ebenfalls bereits eine zweite Verlobung, wenn nicht sogar Hochzeit.

Instagram / pascal.kappes Pascal Kappés mit seiner Freundin Lea, Juni 2020

Instagram / pascal.kappes Pascal Kappés und Lea Marie Karrenbrock

Instagram/denise_kappes Henning Merten und Denise Kappès, Juli 2020



