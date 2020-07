Cardi B (27) nimmt auch virtuell kein Blatt vor den Mund! Die Rapperin ist für ihre extravagante Art bekannt – und wird von ihren Fans dafür geliebt. Besonders auf Social Media zeigt sich die Musikerin gerne verrückt und total ehrlich! Dabei ist ihr kein Thema zu pikant, im Gegenteil: Sie filmte sich beispielsweise, während ihre Bikini-Zone gewachst wurde und nahm ihre Followern zu einem Brust-Piercing mit. Nun durften ihre Supporter Teil einer weiteren intimen Prozedur sein: Einem Vagina-Bleaching!

In ihrer Instagram-Story erklärt die "Bodak Yellow"-Interpretin ihren Fans: "Ich lasse mir meine Vagina von meiner Kosmetikerin Fatima bleichen. [...] Manchmal rasiert sie mich da unten nur und dadurch wird deine Vagina etwas dunkler. Eigentlich glaube ich nicht an Körperaufhellung. Aber die Unterarme und die Vagina bleichen ist okay." Selbstverständlich konnte die Mutter von Kulture Kiari die genaue Prozedur nicht aufzeichnen – stattdessen zeigt sie sich auf ihrem Bett liegend, mit nackten Beinen.

Bei einer anderen Beauty-Behandlung hielt sie die Kamera hingegen komplett drauf: Beim Entfernen ihres Damenbarts. Dafür wurden der Perücken-Liebhaberin Wachsstreifen über die Oberlippe geklebt und mit einem Ruck abgezogen. Ein lustiger Clip für ihre Fans – allerdings weniger amüsant für Cardi: Sie schreit in dem Video schmerzerfüllt auf.

Getty Images Cardi B, Rapperin

Instagram / iamcardib Cardi B beim Vagina-Bleaching

Instagram / iamcardib Cardi B beim Waxing



