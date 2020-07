Naya Riveras (33) Liebste sind in großer Sorge um die Schauspielerin. Die ehemalige Glee-Darstellerin wird seit einem Bootsausflug mit ihrem Sohn Josey Hollis Dorsey am Mittwoch noch immer vermisst. Der Vierjährige wurde alleine in einem Boot auf dem Lake Piru in Kalifornien gefunden, Naya soll zuvor von Bord gesprungen und nicht wieder aufgetaucht sein. Bisher blieb die Suche nach ihr erfolglos, die Polizei geht jedoch von ihrem Tod aus. Eine schreckliche Zeit für ihre Familie. Kraft finden sie in diesen Stunden in ihrem Glauben.

Vor allem für Nayas Mutter Yolanda Rivera soll die Ungewissheit unerträglich sein. Ein Insider verriet gegenüber Us Weekly: "Nayas Mutter ist verängstigt und besorgt und hat spät [am Mittwochabend] die Hand nach ihren Lieben ausgestreckt, um für Nayas Rückkehr zu beten." Am Donnerstag – einen Tag nach dem Verschwinden der 33-Jährigen – habe ihre Familie außerdem einen Gebetsstunde abgehalten.

Auch viele ihrer ehemaligen "Glee"-Kollegen sind derzeit mit ihren Gedanken bei Naya. "Wir brauchen alle Gebete, die wir kriegen können, um unsere Naya zurückzubekommen. Wir brauchen eure Liebe und euer Licht", schrieb etwa Heather Morris (33). Und auch Demi Lovato (27) forderte ihre Follower auf: "Bitte betet für Naya, dass sie gesund aufgefunden wird!" Die Sängerin hatte in der fünften Staffel der Serie Dani, die Partnerin von Santana (Naya Rivera), gespielt.

