Welcher Batman-Darsteller ist der Liebling der Fans? Der düstere Held, der zum ersten Mal 1939 in einem DC-Heftchen auftauchte, wurde zu einer der beliebtesten Comicfiguren überhaupt. Die Story über den Milliardär Bruce Wayne, der als Fledermaus verkleidet gegen das Böse kämpft, wurde schon zahlreiche Male verfilmt. Mit am erfolgreichsten war dabei die "Dark Knight"-Trilogie mit Christian Bale (46), die jetzt auch wieder in die Kinos kommt. Neben Bale sind schon viele Schauspieler in die Rolle des Batman geschlüpft – doch wer hat ihn bisher am besten verkörpert?

Adam West

Der US-amerikanische Schauspieler, der im Jahr 2017 starb, gilt als der Ur-Batman – West verkörperte die Fledermaus erstmals 1966 in dem Kultstreifen "Batman hält die Welt in Atem". Ein Fun Fact: Wie Adam in seiner Gastrolle bei The Big Bang Theory erklärte, sah er sich als den einzig wahren Batman an. Der Grund: Er habe im Gegensatz zu seinen Nachfolgern keine eingebauten Muskeln in seinem Anzug gehabt.

Michael Keaton (68)

Im Laufe seiner Schauspielkarriere wirkte der Golden-Globe-Preisträger bereits in zahlreichen Filmen mit. Mit am bekanntesten dürfte er jedoch für seine Verkörperung des dunklen Ritters in den 1990er Jahren sein – damals gab er die Hauptrolle in Tim Burtons (61) "Batman" und schließlich auch im zweiten Teil "Batmans Rückkehr". Bis heute ist Keaton den Comic-Verfilmungen treu geblieben: So spielte er zuletzt die Hauptfigur in "Birdman" sowie den Bösewicht in "Spiderman: Homecoming".

Val Kilmer (60)

Keaton wurde schließlich von Val Kilmer abgelöst, der den Helden 1995 in dem Streifen "Batman Forever" verkörperte. Was nur wenige Fans wissen: Eigentlich hätte Keaton auch in diesem Film mitspielen sollen – doch er verlangte für die Rolle zu viel Geld, woraufhin Kilmer den Zuschlag bekam.

George Clooney (59)

Nicht zu vergessen: Auch Hollywood-Schönling Clooney schlüpfte bereits in die Rolle der Comicfigur. Der Filmstar spielte 1997 in "Batman & Robin" mit – jedoch nur mit mäßigem Erfolg: Seine Verkörperung des Batman kam bei der Community überhaupt nicht gut an. Hinterher entschuldigte er sich sogar dafür, das Franchise "ruiniert" zu haben.

Christian Bale

Nachdem sein Vorgänger sich nur geringfügiger Beliebtheit erfreuen konnte, sollte Christian Bale einer der am meisten gefeierten Darsteller der Fledermaus werden. Er mimte Batman von 2005 bis 2012 in der supererfolgreichen "Dark Knight"-Trilogie. Bale prägte auch die heute legendären Worte "I am Batman" (zu Deutsch: "Ich bin Batman").

Ben Affleck (47)

Dass Bale so beliebt war, erschwerte es seinem Nachfolger mächtig: Ben Affleck hatte vor Erscheinen von "Batman v Superman: Dawn of Justice" im Jahr 2016 große Schwierigkeiten, die Comic-Fans für sich einzunehmen. Obwohl er die Zuschauer nur mäßig überzeugen konnte, bekam er in den darauffolgenden Streifen Suicide Squad und "Justice League" noch zwei weitere Chancen.

Robert Pattinson (34)

Im Mai 2019 wurde bekannt, dass Twilight-Star Robert Pattinson der neue Batman wird. Wann genau der erste Streifen mit ihm erscheinen wird, ist bisher nicht bekannt – die Dreharbeiten haben jedoch schon angefangen. Der Hottie betonte bereits, dass er anders als seine Vorgänger jegliches Fitnesstraining für die Rolle verweigert habe: Er wolle das Körperideal nicht unterstützen.

