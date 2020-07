Demi Moore (57) hat es sich auf dem stillen Örtchen ganz schön gemütlich gemacht! Die Schauspielerin hat in den vergangenen Monaten an einem besonderen Projekt gearbeitet: Sie spricht die Hauptrolle in einem Erotik-Podcast. Aufgrund der aktuellen Situation fanden die Aufnahmen dafür zu Hause statt – für die Brünette kein Problem. Sie hat sich extra einen kleinen Schaffensbereich eingerichtet. Allerdings nicht im Wohnzimmer – sondern im Bad. Und dabei saß sie nicht etwa auf dem heruntergeklappten Klodeckel...

Auf Instagram zeigt die dreifache Mutter stolz ihre kleine Arbeitsecke im Badezimmer. Dafür hat sich die "Ghost"-Darstellerin einfach eine riesige Blümchen-Couch und einen flauschigen braunen Teppich zwischen ihr Waschbecken und die Dusche gelegt. Vor sich hat sie auf einem kleinen Beistelltisch ihren Laptop und einen E-Book-Reader aufgebaut. Besonders skurril: Die Toilette ist vielleicht fünf Schritte von ihr entfernt! "Ich freue mich darauf, euch endlich zu zeigen, woran ich gearbeitet habe. Die erste Folge von 'Dirty Diana' kommt am Montag raus", erläuterte Demi ihre etwas verrückte Mini-Fotostrecke.

Ihre Fans reagieren zwiegespalten auf Demis besonderen Arbeitsplatz. "Ich liebe es, dass du in deinem Badezimmer arbeitest", "Du hast eine Couch in deinem Bad, das gefällt mir" oder "Das ist so cool", zeigen sich die einen User begeistert. Andere konnten mit ihrer Einrichtung allerdings wenig anfangen und wettern: "Oh Demi, dir sollte jemand dringend bei deinem Arbeitsplatz helfen" oder "Das ist echt seltsam und eklig".

