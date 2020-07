Spontan von Papa Lucas Cordalis (52) ein Foto machen? Kein Ding für Sophia Cordalis (4)! Die Vierjährige steht seit ihrer Geburt in der Öffentlichkeit und ist es gewohnt, dass ihre berühmten Eltern ihr eine Kamera vors Gesicht halten. Und dass sie es liebt, fotografiert zu werden, wird auf den Bildern sofort klar. Doch die Tochter von Daniela Katzenberger (33) steht nicht nur gerne vor der Kamera, sondern auch dahinter. Mit ihren Skills beeindruckt sie jetzt Lucas' Community!

"Dieses Foto hat Sophia geschossen", schreibt der Sänger auf Facebook zu einem Schnappschuss von sich am Flughafen. Sein angehängter lächelnder Smiley lässt erahnen, wie stolz Lucas auf sein Töchterchen ist. Das Foto ist scharf und der 52-Jährige von Kopf bis Fuß drauf. Auch seine Follower müssen neidlos anerkennen: Sophia hat es als Fotografin schon ganz schön drauf! "Klasse! Meine Kinder schießen immer Fotos ab Hals abwärts ohne Kopf" oder "Ist echt gut geworden", loben etwa zwei User das Sommerschulkind.

Danni und Lucas sind aber nicht nur stolz darauf, was ihr Nachwuchs schon alles kann. Sie können auch kaum glauben, wie groß Sophia mittlerweile ist. Dass sie tatsächlich ganz schön in die Höhe geschossen ist, machte die Kultblondine gerade erst mit einem gemeinsamen Bild deutlich. "Wie sie einfach schon fast so groß ist wie ich", kommentierte sie die akrobatische Aufnahme.

Instagram / danielakatzenberger Daniela Katzenberger und Tochter Sophia

Instagram / danielakatzenberger Daniela Katzenberger mit Lucas und Sophia Cordalis

Instagram / danielakatzenberger Daniela Katzenberger und Sophia Cordalis im April 2020



