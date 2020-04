Aus Sophia Cordalis (4) wird langsam eine richtige kleine Dame! Vor über vier Jahren änderte sich das Leben von Daniela Katzenberger (33) und Lucas Cordalis (52) komplett: Ihre erste gemeinsame Tochter erblickte das Licht der Welt. Seither können die Follower dem Mädchen quasi beim Wachsen zusehen, denn Dani versorgt ihre Community stets mit süßen Schnappschüssen, die Sophias Entwicklung dokumentieren. Nun postete sie ein Foto, das besonders eindrucksvoll zeigt, wie groß die kleine Maus geworden ist!

Nach Aufnahme dieses Bildes staunte die Katze offenbar selbst nicht schlecht: Im Partnerlook zeigt das Mama-Tochter-Duo hier, was es in Sachen Turn-Sport so drauf hat. Während die Blondine mit dem Rücken auf dem Boden liegt, hievt sie ihr Mini-Me mit den Füßen und Händen in die Luft. Was bei dieser akrobatischen Pose besonders auffällt: Sophia ist auch in Sachen Körpergröße ganz schön in die Höhe geschossen! "Wie sie einfach schon fast so groß ist wie ich", betitelte Daniela ihren Instagram-Beitrag stolz und versieht ihre Aussage mit einem lächelnden Smiley sowie einem Herz-Emoji.

Offenbar scheint die 33-Jährige aktuell ganz schön nostalgisch gestimmt zu sein: Erst vor wenigen Tagen postete sie ein niedliches Throwback-Video aus Kleinkindtagen: Liebevoll reicht Papa Lucas ihr darauf ein Glas, aus dem Mini-Sophia einen kräftigen Schluck trinkt. "Eines meiner Lieblingsvideos. Schon wieder so lange her", lauteten die Worte des sympathischen Plappermauls dazu.

Anzeige

Instagram / danielakatzenberger Daniela Katzenberger, Lucas und Sophia Cordalis an Ostern 2020

Anzeige

Instagram / danielakatzenberger Lucas und Sophia Cordalis

Anzeige

Instagram / danielakatzenberger Lucas und Sophia Cordalis im Jahr 2018



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de