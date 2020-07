Brad Pitt (56) kann offenbar doch nicht allzu lange verschnaufen! Der Hollywood-Star feierte Anfang dieses Jahres große Erfolge mit seiner Rolle in dem Quentin Tarantino-Streifen "Once Upon a Time... in Hollywood": Für seinen Auftritt sahnte er einen Golden Globe, einen BAFTA-Award und den zweiten Oscar seiner Karriere ab. Nach der Verleihung der Goldjungen im Februar soll er im Backstage-Bereich verraten haben, dass er sich eine Auszeit gönnen wolle. Jetzt wurde aber Gegenteiliges bekannt: Der Blondschopf wird demnächst an einem neuen Kinofilm arbeiten!

Wie Deadline jetzt berichtete, sicherte sich Brad eine Rolle in der Romanverfilmung "Bullet Train". Regisseur ist David Leitch, der auch schon für Blockbuster wie "Atomic Blonde" und "Deadpool" verantwortlich war. In der Buchvorlage "Maria Beetle", die von Kotaro Isaka geschrieben wurde, geht es darum, dass sich fünf Killer in einem Hochgeschwindigkeitszug von Tokio nach Morioka befinden. Ihre Beweggründe, sich dort aufzuhalten, sollen zusammenhängen – schließlich stelle sich die Frage, welcher der Protagonisten den Zug lebend verlassen werde.

Der Dreh soll trotz der anhaltenden Gesundheitskrise noch in diesem Herbst losgehen. Das sei vor allem durch das Setting möglich – in einem geschlossenen Zug seien die Auflagen leichter umzusetzen als bei einem Actionfilm mit Schauplätzen im Freien. Ob der Beau mit seiner Hauptrolle als amerikanischer Killer Ladybug an den jüngsten Erfolg anknüpfen kann? Zumindest handelt es sich nicht um die erste Zusammenarbeit von Brad und dem Regisseur: David Leitch war beispielsweise in "Fight Club" Brads Stuntdouble.

Getty Images Brad Pitt bei der Oscar-Verleihung 2020

Getty Images Brad Pitt, Schauspieler

Getty Images David Leitch im Juli 2019



