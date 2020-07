Jade Roper Tolbert spricht über schwere Schicksalsschläge. Die einstige Bachelor in Paradise-Teilnehmerin verkündete kein Jahr, nachdem sie ihren Sohn Brooks ungeplant in einem Schrank zu Welt gebracht hatte, zuckersüße Neuigkeiten: Die US-Amerikanerin erwartet mit ihrem Mann Tanner Tolbert ihr drittes Kind! Während sich das Paar nun über weiteren Familienzuwachs freuen kann, musste es in der Vergangenheit Rückschläge verdauen, denn: Jade erlitt zwei Fehlgeburten!

Das macht Jade am Donnerstag in ihrer Instagram-Story öffentlich. "Wir haben ein Baby verloren, als wir das erste Mal zusammenkamen, und dann hatte ich eine Fehlgeburt im frühen Stadium, einen Monat bevor ich mit Brooks schwanger wurde." Sie rede nicht oft über die schlimmen Erfahrungen. "Wahrscheinlich, weil ich immer noch jedes Mal weine, obwohl so viel Zeit vergangenen ist. Und ich bin immer wieder überrascht, dass da immer noch so viele Emotionen unter der Oberfläche sind", erklärt die Mutter.

Doch nicht nur an diesen Erlebnissen hat Jade noch zu knabbern: Auch die Geburt ihres Sohnes in ihrem Ankleidezimmer hinterließ ihre Spuren: "Es war einer der beängstigendsten Momente meines Lebens, weil ich mich so außer Kontrolle fühlte", erinnerte sie sich in einem Interview mit Entertainment Tonight im Mai zurück.

Anzeige

Instagram / jadelizroper Tanner und Jade Roper Tolbert

Anzeige

Instagram / jadelizroper Jade Roper Tolbert im Juni 2020

Anzeige

Instagram / jadelizroper Jade Roper Tolbert, TV-Star



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de