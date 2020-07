Nachdem vor mehr als drei Monaten die Schulen in Großbritannien wegen der aktuellen Gesundheitslage schließen mussten, lernten Prinzessin Charlotte (5) und ihr großer Bruder Prinz George (6) über Online-Kurse zu Hause. Damit ist nun vorerst Schluss! Seit 3. Juli dürfen sich die beiden ältesten Kids von Prinz William (38) und Herzogin Kate (38) über eine verdiente Lernpause freuen: Für sie haben die Sommerferien begonnen! Aber wie sehen die Pläne der Familie für die freie Zeit aus?

Da es immer noch viele Reisebeschränkungen gibt, sei es laut Hello! unwahrscheinlich, dass Kate, William, George, Charlotte und Nesthäkchen Prinz Louis (2) Urlaub im Ausland machen werden. Stattdessen könnten die fünf britischen Royals ihre offizielle Residenz im Kensington Palast in London aufsuchen. Dort waren sie seit März nicht mehr, da sie den Lockdown auf ihrem Landsitz in Norfolk verbrachten. Allerdings könnte das Herzogspaar mit seinen drei Kindern auch die Queen (94) auf Balmoral besuchen – in das schottische Schloss zieht sich das Oberhaupt der britischen Monarchie während der Sommerpause zurück. Diese Möglichkeit scheint nicht so unwahrscheinlich zu sein, da Kate und William mit ihren Kids auch in der Vergangenheit oft die Ferien dort verbrachten.

Kate würde sich bestimmt auch über einen Besuch bei ihren Eltern freuen, da sie diese schon lange nicht mehr gesehen hat und sie etwa drei Stunden von ihr entfernt wohnen. "Und ich vermisse sie", erklärte die 38-Jährige erst kürzlich in einem Interview.

Prinz William und Herzogin Kate mit ihren Kindern

Herzogin Kate und Prinz William mit ihren Kindern Louis, Charlotte und George, Weihnachtskarte 2018

Herzogin Kate in Norfolk im Juli 2020



