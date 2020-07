Selbst an ihrem eigenen Ehrentag scheint Megan Blake Irwin nur an ihren Freund zu denken! Mitte Mai zeigten sich das Model und der Schauspieler Skeet Ulrich (50) erstmals als Paar in den sozialen Netzwerken – und zwischen den beiden scheint es ernst zu sein. So deutete eine Aussage im vergangenen Monat an, dass sie möglicherweise schon miteinander verheiratet sind! Dass Megan mit Skeet genau den richtigen Mann an ihrer Seite hat, machte sie jetzt mit einem süßen Post deutlich – und den veröffentlichte sie an ihrem eigenen Geburtstag!

Dass normalerweise das Geburtstagskind mit rührenden Nachrichten überschüttet wird, ignorierte die Laufstegschönheit und drehte den Spieß um: Sie widmete Skeet zu ihrem 26. Geburtstag liebevolle Worte via Instagram: "Du bist das Licht meines Lebens und du machst mich zum glücklichsten Menschen auf der ganzen Welt." Sie habe endlich eine Person gefunden, bei der sie sich sicher fühle und neben der sie jeden Tag aufwachen wolle. "Wie du dich um mich kümmerst, ist das nicht zu toppen", schwärmte die Blondine.

Den Beitrag kommentierte Skeet nicht nur mit einem Herzchen-Emoji – er teilte auch auf seinem eigenen Account ein Kussbild von sich und Megan, zu dem er schrieb: "Happy Birthday, mein Schatz! Du bist ein Segen für diese Welt! Ich bin der glücklichste Mann, weil ich mich in dem Licht deines Herzens und deiner Seele sonnen darf!"

Getty Images Skeet Ulrich im Oktober 2019 in New York

Instagram / meganblakeirwin Megan Blake Irwin im Juni 2020

Getty Images Schauspieler Skeet Ulrich im September 2018 in Las Vegas



