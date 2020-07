Abrechnung mit Prinz Andrew (60)! Der Sohn der Queen (94) sorgt schon seit Monaten für eine Negativschlagzeile nach der anderen. Er soll in den Missbrauchsskandal um Jeffrey Epstein (✝66) verwickelt sein. Außerdem wirft ihm eine Frau vor, sie missbraucht zu haben, als sie 17 Jahre alt war. Zuletzt machte auch noch ein Foto die Runde, auf dem Epsteins Komplizin Ghislaine Maxwell (58) es sich auf dem Thron der Queen gemütlich macht – offenbar von Andrew geknipst. Jetzt nimmt ein ehemaliger Palastmitarbeiter den Skandal-Prinzen auseinander.

"Arrogant ist das erste Wort, das mir zu ihm einfällt", erklärt Dickie Arbiter im Bild-Interview. Der 80-Jährige arbeitete von 1988 bis 2000 als Pressesprecher für die Queen – und hält offenbar nicht viel von deren Zweitgeborenem: "Er ist sehr mit sich selbst beschäftigt, er interessiert sich nicht für andere. Ich würde ihn niemals als meinen Freund bezeichnen." Dickie ist sich sicher, dass die Queen total enttäuscht von dem 60-Jährigen sei und dass Andrew in Zukunft nie wieder Aufgaben im Königshaus übernehmen wird.

Vor allem, dass Andrew sich mittlerweile in Schweigen hüllt und sich an vieles angeblich nicht mehr erinnern kann, macht Dickie stutzig. "Tja, vielleicht leidet der Prinz unter selektivem Gedächtnisschwund. Es gibt wirklich viele Fragen – und er gibt keine Antworten. [...] Wenn er seinen Namen reinwaschen will, muss er sich einer Befragung stellen", meinte der Medienprofi.

Getty Images Ghislaine Maxwell, ehemalige Assistentin von Jeffrey Epstein

Steve Meddle/REX/ActionPress Dickie Arbiter, ehemaliger Pressesprecher der Queen

Getty Images Prinz Andrew in London im März 2011



