Traurige Nachrichten aus Lisa Marie Presleys (52) Familie! Die Tochter des verstorbenen Megastars Elvis Presley (✝42) steht seit Jahren in der Öffentlichkeit. Ihr Privatleben versucht die Sängerin, so gut es geht, aus dem Rampenlicht herauszuhalten – erst kürzlich machte sie aber eine Ausnahme: Zusammen mit ihren vier Kids posierte Lisa im Netz. Doch jetzt machen erschreckende Nachrichten die Runde: Lisas ältester Sohn Benjamin Keough hat sich mutmaßlich das Leben genommen!

Wie TMZ jetzt berichtet, soll Ben auf tragische Weise Selbstmord begangen haben. Laut Strafverfolgungsbehörden ist der 27-Jährige am Sonntag in Calabasas an einer selbst zugefügten Schusswunde gestorben. Weitere Details sind bisher nicht bekannt, auch die genauen Gründe für seinen vermeintlichen Suizid sind noch ungeklärt.

Genau wie sein Großvater Elvis verschrieb sich Benjamin zu Lebzeiten der Musik. Er konnte sich 2009 sogar einen Deal mit einem Plattenlabel in Höhe von umgerechnet über vier Millionen Euro sichern. Ansonsten hielt sich der Künstler allerdings sehr aus der Öffentlichkeit heraus. Das letzte Mal zu Gesicht bekamen ihn Fans am 40. Todestag seines Großvaters.

Sind Sie selbst depressiv oder haben Sie Selbstmord-Gedanken? Dann kontaktieren Sie bitte umgehend die Telefonseelsorge (www.telefonseelsorge.de). Unter der kostenlosen Hotline 0800-1110111 oder 0800-1110222 erhalten Sie anonym und rund um die Uhr Hilfe von Beratern, die Auswege aus schwierigen Situationen aufzeigen können.

