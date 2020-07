Sie lassen die Hüllen fallen! Nach ihrer Teilnahme bei Germany's next Topmodel im Jahr 2006 zierte das deutsche Erotikmodel Micaela Schäfer (36) schon so einige Männermagazine. Dabei liebt sie es, ihren Körper lasziv in Szene zu setzen. Doch bei einer aktuellen Fotostrecke setzte sie noch einen drauf, denn sie holte sich Unterstützung: Zusammen mit Cathy Lugner (30) zog sich Mica nun für den Playboy aus!

Auf ihrem Instagram-Account gab Micaela ihren Fans nun einen ersten Eindruck des aktuellen Shootings – denn: Sie postete dieses Foto der slowakischen Playboy-Ausgabe. "Playboy-Cover Nummer drei", freute sich die 36-Jährige und gab ihrer Community einen prickelnden Vorgeschmack: "Zusammen mit Cathy im Bett, unter der Dusche und auf der Couch. Wer träumt nicht davon?!" Auch die Ex von Richard Lugner (87) meldete sich mit den freizügigen Bildern aus dem Männermagazin im Netz. "Ups, ich habe es wieder getan", schrieb die Blondine auf ihrem Social-Media-Kanal.

Die Fans von Mica und Cathy sind bei diesen neuen frivolen Fotos ebenfalls ganz hin und weg – neben zahlreichen Herz-Emoticons bekamen die beiden Ladys auch etliche Komplimente. "Gute Kombination!", "Hammer! Ihr müsst mehr Bilder von euch machen, es passt einfach!" und auch "Traumhaft sexy! Was für ein Duo!", lauteten nur ein paar der Kommentare.

Instagram / micaela.schaefer.official Micaela Schäfer im Juli 2020

Instagram / micaela.schaefer.official Micaela Schäfer und Cathy Lugner

Instagram / cathy.lugner Cathy Lugner im Juli 2020



