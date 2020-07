Seit wenigen Wochen ist Harry Jowsey wieder auf dem Single-Markt. In der Netflix-Serie Finger weg! hatte der Reality-TV-Star Francesca Farago kennengelernt. Nach einigen Höhen und Tiefen verließen sie die Show als Pärchen und teilten ihr Glück regelmäßig mit ihren Fans im Netz. Lange sollte die Liebe aber nicht halten – der 23-Jährige trennte sich von der Beauty. So sieht sein Liebesleben aktuell aus…

Auf Instagram machte der Australier eine kleine Fragerunde mit seiner Community. Klar, dass einige seiner Fans wissen wollten, ob Harry wieder vergeben sei. "Nein, ich bin mit niemandem zusammen und ich date auch niemanden", stellte er daraufhin in einem kurzen Clip klar. Interesse an einer neuen Beziehung scheint der Blondschopf vorerst nicht zu haben, wie er außerdem verriet: "Und das wird die nächste Zeit auch so bleiben."

Warum es mit ihm und der Brünetten nicht funktioniert hatte, erklärte Harry seinen Followern damals in einem Statement: "Der Grund, warum ich das mit ihr beendet habe: Es ist nichts Schlimmes vorgefallen, ich habe einfach keine Gefühle mehr." Der Funke, der während der Sendung zwischen ihnen gewesen sei, sei für ihn einfach erloschen.

Instagram / harryjowsey Der "Finger weg!"-Star Harry Jowsey

Instagram / harryjowsey Harry Jowsey im Juli 2020

Instagram / harryjowsey Harry Jowsey im Juni 2020



