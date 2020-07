Barbara Meier (33) hat große Pläne! Die ehemalige Germany's next Topmodel-Gewinnerin und ihr Ehemann Klemens Hallmann erwarten ihren ersten gemeinsamen Nachwuchs – es wird ein Mädchen. Wie sehr sich Barbara auf die Geburt ihrer Tochter freut, macht die rothaarige Schönheit immer wieder durch ihre Gute-Laune-Aufnahmen im Netz deutlich. Nun setzte sie nicht nur ihre neuen Kurven in Szene, sondern weihte ihre Follower auch in ihr aktuelles berufliches Projekt ein.

Auf ihrem Instagram-Kanal teilte die Beauty einen Schnappschuss von sich, wie sie in einem Nähatelier gemütlich auf einem Tisch sitzt – diese Location hat sie nicht zufällig ausgewählt. Den Grund dafür verriet Barbara ihren Fans im Kommentar zum Bild: "Ich freue mich, endlich bekannt geben zu dürfen, dass ich zusammen mit LIDL meine erste nachhaltige Fashionkollektion für junge Mütter und Babys entworfen habe." Der Ambergerin zufolge werden alle Kleidungsstücke nach den Standards des Grünen Knopfs produziert. Beim Grünen Knopf handelt es sich um ein staatliches Siegel, mit dem fair und ökologisch produzierte Textilien gekennzeichnet werden sollen.

Für Barbara sei die Zusammenarbeit mit dem Discounter eine "tolle Erfahrung" gewesen. "Ich konnte mich hier so richtig kreativ ausleben und meinen Ideen und Vorstellungen dabei freien Lauf lassen", schwärmte sie. Die Kollektion mit dem Namen "Mini-Me" soll im Frühjahr 2021 in die Lidl-Filialen und den Onlineshop des Discounters kommen.

Instagram / barbarameier Barbara Meier, Model

Instagram / barbarameier Barbara Meier im Juli 2020

Instagram / barbarameier Barbara Meier, TV-Star



