Was für ein witziger Geburtstags-Post! Am Freitag feierte Jessica Simpson ihren 40. Geburtstag. Zu diesem Anlass schlüpfte die Sängerin noch einmal in eine alte Jeans – und siehe da, die Blondine passt immer noch in eine 14 Jahre alte Hose. Doch das war nicht der einzige Post zu ihrem Ehrentag! Auch Ashlee Simpson (35) teilte einen Beitrag zu Ehren ihrer großen Schwester: Mit einem niedlichen Nostalgie-Pic gratulierte Ashlee dem Geburtstagskind.

Auf ihrem Instagram-Account veröffentlichte die 35-Jährige einen Schnappschuss aus Kindheitstagen, auf denen beide ziemlich keck in einer Badewanne sitzen. "Alles Gute zum Geburtstag, große Schwester! Du bist meine beste Freundin für immer, eine Inspiration und ich bin so froh, dich meine Schwester nennen zu dürfen. Ich liebe dich", kommentierte Ashlee ganz gerührt zu dem Bild.

Dass die beiden sich schon immer sehr nahe standen, ist kein Geheimnis. Vor allem Ashlee schaute immer zu ihrer großen Schwester auf – so eifert sie ihr noch heute in einigen Dingen nach. Denn auch die Sängerin ist aktuell mit ihrem dritten Kind schwanger und zieht bald mit ihrer Schwester gleich, denn: Jessica hat erst im vergangenen Jahr ihren dritten Nachwuchs zur Welt gebracht.

Instagram / ashleesimpsonross Ashlee und Jessica Simpson in jungen Jahren

Instagram / ashleesimpsonross Jessica, Tina und Ashlee Simpson

Getty Images Ashlee und Jessica Simpson



