Vivian Lake (7) ist schon eine richtige kleine Dame! Gisele Bündchen (39) und Tom Brady (42) gelten als absolutes Promi-Traumpaar. Bereits seit 2009 sind die zwei verheiratet und krönten ihr Glück bereits mit Sohnemann Benjamin (10) und Töchterchen Vivian Lake. Und die Sprösslinge sind mittlerweile längst keine Kleinkinder mehr: Das Model zeigte nun anhand einer nostalgischen Throwback-Collage eindrucksvoll, wie groß ihr Mädchen schon geworden ist!

Es ist kein Geheimnis, dass Gisele schon seit Jahren großer Yoga-Fan ist. Und an ihr Hobby führte sie auch ihren Nachwuchs recht früh heran. So teilte die Blondine eine Collage mit zwei Fotos, auf denen sie und Vivian die gleiche sportliche Pose zum Besten geben – einmal im Jahre 2013, als das Mädchen ein Jahr alt war, und einmal eine aktuelle Aufnahme. "Meine kleine Yoga-Partnerin wird so schnell groß! Ich liebe sie mehr, als Worte es je beschreiben könnten", schrieb sie zu dem niedlichen Posting.

Dass auch Vivian Spaß an den indischen Ertüchtigungsübungen gefunden hat, zeigten schon einige Postings in der Vergangenheit. Bereits Ende 2018 präsentierten sie die beiden bei einer gemeinsamen Session vor malerischer Kulisse – mit einem Wasserfall im Hintergrund streckten die beiden ihre Arme in die Höhe.

ANGELA WEISS/AFP/Getty Images Tom Brady und Gisele Bündchen bei der Met Gala 2018

Instagram / gisele Gisele Bündchen und Tochter Vivian Lake, 2013

Instagram / gisele Gisele Bündchen mit ihrer Tochter Vivian Lake



