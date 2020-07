Was für ein süßes Liebes-Update von Tim und Rebecca! Die beiden lernten sich vor wenigen Monaten in dem Reality-TV-Format Big Brother kennen – und schließlich auch lieben. Nachdem sie zunächst noch Bedenken hatten, ob ihre Beziehung auch nach dem Ende der Show eine Zukunft haben könnte, zeigten sie sich kürzlich in einem Promiflash-Interview total verliebt: Das Paar verriet zudem, dass sie sich sogar schon "Ich liebe dich" gesagt haben!

Allerdings ließen sie sich mit den drei magischen Worten zunächst etwas Zeit. Sie wollten sich erst ganz sicher sein, was sie füreinander empfinden: "Ich finde, mit so etwas sollte man sich immer Zeit lassen, bis man einen passenden Moment hat", betonte Tim gegenüber Promiflash. Und wann war es dann endlich so weit? "Das war tatsächlich an meinem Geburtstag: Tim hat sich ausgedacht, wie ich meine Geschenke finden muss in meinem Zimmer", erzählte Rebecca. Schließlich überreichte er ihr dabei eine Nachbildung der Kette, die die Blondine im "Big Brother"-Haus für ihn gebastelte hatte – und sagte ihr dann, dass er sie liebt.

Und auch sonst scheint es bei den beiden Turteltauben bestens zu laufen – und zwar trotz Fernbeziehung. "Das klappt mega-easy. Wir sehen uns sogar relativ häufig, würde ich sagen." Demnach sind sie fast täglich beieinander – dennoch wollen sie vorerst noch nicht zusammenziehen.

Instagram / rebeccazoeller Tim und Rebecca, "Big Brother"-Kandidaten 2020

Instagram / rebeccazoeller Tim und Rebecca, bekannt aus "Promi Big Brother"

Instagram/rebeccazoeller Rebecca Zöller und Tim von "Big Brother", Juli 2020



