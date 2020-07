Läuten bei Daisy Lowe (31) bald die Hochzeitsglocken? Im April trennten sich die Schauspielerin und der Sänger Jack Peñate nach nur sechs Monaten Beziehung. Bei dem Model will es mit den Männern wohl einfach nicht so recht klappen – dachte man zumindest. Ihre Romanzen mit Bradley "Frankie" Wade oder Cameron McMeikan scheiterten beide nach kurzer Zeit. Nun wurde Daisy allerdings mit einem großen Ring an ihrem Finger abgelichtet!

Die Paparazzi-Aufnahmen zeigen die 31-Jährige beim Spaziergang mit ihrem Hund Monty durch London – an ihrer Hand funkelt ein bisher noch nie gesehener Klunker. Könnte das der Hinweis auf eine Verlobung sein? Schließlich wurde die Brünette letzten Monat beim Kuscheln mit dem Musiker Christian Langdon gesichtet. Ein Mitglied ihres Managements machte gegenüber DailyMail den möglichen Spekulationen allerdings ein Ende: Daisy sei nicht verlobt, erklärte er.

Selbst wenn Christian und die Tochter von Gavin Rossdale (54) anscheinend noch keine Hochzeit planen – sie scheinen sich einander zumindest weiter anzunähern. Bereits wenige Wochen nach dem Liebes-Aus mit Jack zeigte sich die Britin ziemlich vertraut mit dem Musiker an ihrer Seite. Beide schlenderten gemeinsam Arm in Arm durch London und alberten verliebt herum.

Getty Images Daisy Lowe in Cannes 2018

Getty Images Daisy Lowe, Schauspielerin

MEGA Daisy Lowe mit dem Musiker Christian Langdon



