Stehen Winnie Harlow (25) und Kyle Kuzma (24) jetzt zu ihrer Liebe? Seit einigen Wochen spekulieren Fans darüber, ob das Model und der Profi-Basketballer ein Paar sind. Im Mai wurden die beiden das erste Mal gemeinsam gesichtet – und das ziemlich vertraut. Hand in Hand schlenderten die Beauty und der Sportler durch Los Angeles. Nun lichteten Paparazzi die zwei Turteltauben erneut Händchen haltend ab.

Am vergangenen Donnerstag wurden Winnie und Kyle nach einem gemeinsamen Essen in Malibu gesehen. Auf den Bildern sehen die 25-Jährige und der Lakers-Star nach mehr als nur Freunden aus. Das Duo läuft in lässigen Klamotten Hand in Hand aus dem Restaurant und wirkt dabei sehr innig. Gegenüber TMZ soll ein Insider bereits bestätigt haben, dass die beiden seit April in einer Beziehung sind.

Winnie scheint offen zu ihrem angeblichen Partner zu stehen. Auf Instagram postete sie jetzt eine Aufnahme mit Kyle – und sie scheinen ganz schön intim miteinander zu sein. Während sie vor dem 24-Jährigen steht, greift er ihr mit einer Hand an die Brust und mit der anderen in den Schritt.

Instagram / winnieharlow Winnie Harlow und Kyle Kuzma

MEGA Winnie Harlow und Kyle Kuzma im Juli 2020

Instagram / winnieharlow Winnie Harlow, Model



