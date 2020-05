Die Hinweise verdichten sich immer mehr! Kyle Kuzma (24) war eigentlich erst Anfang des Jahres bei einem romantischen Dinner mit Vanessa Hudgens (31) gesichtet worden. Doch seit einiger Zeit scheint er sich nicht länger für die Schauspielerin, sondern stattdessen für das Model Winnie Harlow (25) zu interessieren. Nachdem die Gerüchte um eine Liaison der beiden in den vergangenen Wochen ohnehin schon immer lauter geworden waren, wurden sie jetzt auch noch beim Händchenhalten erwischt!

Paparazzi haben den Basketballer und die 25-Jährige am Freitag zusammen in Los Angeles abgelichtet. Auf den Bildern sehen die beiden nach deutlich mehr als nur platonischen Freunden aus: Sie laufen nämlich in legerer Kleidung Hand in Hand durch die Straßen der kalifornischen Metropole und wirken dabei sehr vertraut. Mehrere Quellen sollen gegenüber TMZ bestätigt haben, dass Kyle und Winnie tatsächlich ein Paar sind.

Laut Insider haben sich der Lakers-Star und die Beauty im September 2019 auf einer Harper's Bazaar-Party in New York kennengelernt. Schon damals soll es zwischen den beiden gefunkt haben. Zusammengekommen seien sie dennoch erst vor einem Monat und sollen aktuell die Quarantäne miteinander verbringen.

Anzeige

Getty Images Kyle Kuzma im Februar 2020 in Beverly Hills

Anzeige

Getty Images Winnie Harlow im Januar 2020 in Paris

Anzeige

Getty Images Kyle Kuzma im November 2019 in Los Angeles



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de